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04:11, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина снял временную татуировку после загара и удивил пользователей сети

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Stink_E_Weasle / Reddit

Пользователь Reddit под ником Stink_E_Weasle опубликовал фотографию своей загорелой спины, сделанную после того, как он снял временную татуировку. Кадр развеселил пользователей.

На коллаже, который разместил мужчина, слева изображена его спина с нанесенной на нее татуировкой, а справа след от нее на том же месте. «Линия загара после ношения временной татуировки на пляже», — подписал фотографию пользователь.

«Мужчина с вывернутой татуировкой дракона», «Это будто тату наизнанку», «Все, что я заметил, так это твои ягодицы, лежащие на тумбочке», «Опусти ягодицы вниз, бро», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником LJ161 отметил, что фото вызывает у него ностальгию. «Флешбэки ранних 2000-е годов, когда люди наносили на свое тело стикеры кролика Playboy перед походом в солярий, чтобы достичь такого же эффекта», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного улова, который ему пришлось отнести в полицию. Его снимок удивил многих комментаторов.

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