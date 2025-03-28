Мужчина снял временную татуировку после загара и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Stink_E_Weasle опубликовал фотографию своей загорелой спины, сделанную после того, как он снял временную татуировку. Кадр развеселил пользователей.

На коллаже, который разместил мужчина, слева изображена его спина с нанесенной на нее татуировкой, а справа след от нее на том же месте. «Линия загара после ношения временной татуировки на пляже», — подписал фотографию пользователь.

«Мужчина с вывернутой татуировкой дракона», «Это будто тату наизнанку», «Все, что я заметил, так это твои ягодицы, лежащие на тумбочке», «Опусти ягодицы вниз, бро», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником LJ161 отметил, что фото вызывает у него ностальгию. «Флешбэки ранних 2000-е годов, когда люди наносили на свое тело стикеры кролика Playboy перед походом в солярий, чтобы достичь такого же эффекта», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного улова, который ему пришлось отнести в полицию. Его снимок удивил многих комментаторов.