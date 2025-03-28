Названо имя участвовавшего в попытке прорыва ДРГ в российский регион наемника из США

Поддубный: В рейде ДРГ в Брянской области участвовал Брэдли Карл Дженнисон

Гражданин США Брэдли Карл Дженнисон участвовал в попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Опознан еще один боевик, участвовавший в рейде ДРГ на территорию Брянской области в октябре прошлого года. Это гражданин США Брэдли Карл Дженнисон», — говорится в публикации.

По информации военкора, Дженнинсон примкнул к боевикам, курируемым начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в 2022 году. До этого наемник участвовал в операциях США в Ираке и Афганистане.

Ранее стало известно, что в попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области участвовал еще один американский наемник, морпех в отставке Кори Навроцки. Он участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии.