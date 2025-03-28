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18:34, 28 марта 2025Забота о себе

Нарколог предупредил о психологических причинах зависимости от алкоголя

Нарколог Вашкин: Люди с низкой самооценкой могут стать алкозависимыми
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Зависимость от спиртного может возникать из-за психологических причин, предупредил психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин. Об этом он побеседовал с РИАМО.

По словам врача, человек, который испытывает постоянное напряжение или травматические переживания, может попытаться расслабиться с помощью алкоголя. Со временем ему будет нужно все больше и больше спиртного, чтобы почувствовать эффект расслабления, что и формирует зависимость, объяснил Вашкин.

Стать алкозависимыми могут и люди с низкой самооценкой, подчеркнул доктор. «Они чувствуют себя некомфортно в обществе, им кажется, что их оценивают окружающие. Алкоголь в таких случаях выступает как социальный нейтрализатор — снижает уровень тревожности и добавляет уверенности», — объяснил врач.

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Кроме того, к алкоголизму могут привести состояние подавленности, проблемы в личной жизни, с друзьями или коллегами — человек чувствует себя одиноко и выпивает, чтобы забыться, испытать другие эмоции, отметил Вашкин.

Врач добавил, что иногда зависимость от алкоголя возникает не из-за психологических причин, а из-за нарушения баланса гормонов, который может возникать в том числе и из-за генетической предрасположенности. К примеру, при дефиците дофамина у человека может появляться потребность в дополнительном поощрении, а при избыточности серотонина — склонность к депрессивным реакциям.

Нарколог подчеркнул, что, чтобы преодолеть тягу к спиртному, нужно определить истинную причину зависимости. Для этого нужно понять, какие эмоциональные, психологические или социальные факторы привели к этому состоянию, уточнил доктор.

Ранее врач-психиатр Вадим Безруков назвал несколько способов вычислить человека с проблемами с алкоголем или запрещенными веществами. По его словам, со временем лицо такого человека становится специфически одутловатым из-за нарушения водно-солевого баланса, кожа изменяет внешний вид, теряет упругость и выглядит обрюзгшей.

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