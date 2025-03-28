Названо условие подорожания доллара до конца весны

Аналитик Пырьева: Доллар подорожает до конца весны без прогресса по Украине

Доллар может подорожать до конца весны, если не будет достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Условие укрепления американской валюты назвала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, во многом на снижение курса повлиял оптимизм инвесторов после инаугурации Трампа и первых переговоров. Сейчас рынок ждет конкретных действий и результатов, и без них котировки американской валюты снова пойдут в рост. Предел укрепления — курс в 80 рублей за доллар, подчеркнула она.

«Весенние экспортные потоки будут меньше, чем те, которые были зимой, поскольку снижаются цены на нефть Brent, а на отечественные сорта — еще сильнее из-за санкций, которые ввела администрация Байдена. По данным Минфина и зарубежных рейтинговых агентств, экспортные потоки нефти и газа из России сокращаются. При этом постепенно будет восстанавливаться спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения», — полагает Пырьева.

Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что из-за укрепления национальной валюты российский бюджет может потерять почти два триллиона рублей. Министерство финансов заложило в бюджет на 2025-й курс доллара в 96,5 рубля. Однако на фоне новостей о возможном прекращении боевых действий на Украине и переговорах между Россией и США курс рубля начал укрепляться — почти на 20 процентов с начала января.

К курсу американской валюты привязаны нефтегазовые доходы РФ, поэтому изменение курса на 1 рубль ведет к потере бюджета в 150-160 миллиардов, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Снижение доллара с 96,5 до 84 рублей означает, что казна недополучит порядка 1,8-2 триллионов рублей.