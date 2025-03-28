Подполье сообщило о массовом заходе кораблей НАТО в Одессу

Подпольщик Лебедев: Суда НАТО массово заходят в Одессу, ВСУ к чему-то готовятся

В порту Одессы наблюдается массовое скопление судов НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно что-то затевают. Об этом в своем Telegram-канале рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, утром и днем одесский порт был пуст из-за проведения военных учений, однако ближе к вечеру в порту начали активно появляться военные корабли альянса.

«Во второй половине дня все суда чуть ли не строем, буквально цепочкой начали возвращаться на свои причалы. Такое впечатление, будто оккупанты [ВСУ] чего-то конкретного боятся, к чему-то готовятся», — сообщил он.

Ранее в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Где именно они произошли, он не уточнил. Мэр призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.