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20:18, 28 марта 2025Россия

Появилось видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве

Shot опубликовал видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео место ДТП, где карета скорой помощи въехала в остановку в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автомобиль с проблесковыми маячками, врезавшийся в остановку. У скорой заметны повреждения передней части машины. Рядом с местом ДТП находятся несколько человек.

Telegram-канал отмечает, что предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

О происшествии на Кировоградской улице в столице стало известно ранее 28 марта. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.

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