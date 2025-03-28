Появилось видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве

Shot опубликовал видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве

Очевидцы сняли на видео место ДТП, где карета скорой помощи въехала в остановку в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автомобиль с проблесковыми маячками, врезавшийся в остановку. У скорой заметны повреждения передней части машины. Рядом с местом ДТП находятся несколько человек.

Telegram-канал отмечает, что предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

О происшествии на Кировоградской улице в столице стало известно ранее 28 марта. В результате ДТП пострадали три человека. На месте уже работают экстренные службы.