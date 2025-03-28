Пропавших в Литве военных США поищут с ныряльщиками

Полковник Буйкус: Бронетранспортер с пропавшими военными США застрял в трясине

Бронетранспортер с пропавшими в Литве военными США затонул в трясине, для поиска выживших на место прибудут ныряльщики из США и Польши. Об этом журналистам рассказал глава миссии по спасению американских военнослужащих полковник-лейтенант Аушрис Буйкус, передает ТАСС.

«Военно-транспортное средство полностью увязло в болотистом грунте. С поверхности его не видно», — рассказал офицер.

Он добавил, что миссия ожидает прибытия на место водоема польских и американских ныряльщиков, которые проведут подводную поисковую операцию

Днем 26 марта стало известно о исчезновении в Пабраде четырех американских военных и гусеничного транспортного средства. В ночь на 27 марта машину пропавших солдат из США обнаружили в водоеме на полигоне, машина была затоплена.