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17:46, 28 марта 2025Путешествия

Раскрыта причина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево шестилетней давности

МАК опубликовал итоговый отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево 5 мая 2019 года
Мария Борисова
Мария Борисова

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет о крушении Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево 5 мая 2019 года. Причины авиакатастрофы шестилетней давности комитет раскрыл на официальном сайте.

Согласно расследованию МАК, крушение повлекли нескоординированные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова во время посадки. Из-за них самолет трижды грубо приземлился, а при втором и третьем касаниях перегрузка значительно превысила максимально допустимые значения. В результате топливные баки лайнера разрушились, их содержимое разлилось и начался пожар.

При этом, по версии МАК, ошибка одного из бортпроводников, который открыл заднюю левую дверь, не повлияла на тяжесть последствий авиапроисшествия.

Специалисты также назвали несколько факторов, способствовавших крушению. В их числе неэффективность программ подготовки пилотов на SSJ-100, невыполнение экипажем требований при полете в грозе, психоэмоциональное напряжение пилота из-за удара молнии по самолету и другие.

По мнению МАК, ситуацию усугубили работающие двигатели, которые пилоты вовремя не выключили, невозможность эвакуироваться через оба задних выхода, паника в салоне и попытки пассажиров забрать ручную кладь.

В расследовании указывается и на недостатки Superjet 100: нагрузка при приземлении была меньше величин, которые использовались для демонстрации при сертификации самолета. В результате основные стойки шасси отделились не полностью.

По итогам расследования разработчику SSJ-100 рекомендовали внести ряд изменений в конструкцию самолета, а также в летную документацию. Авиационным властям дали рекомендацию внести поправки в воздушное законодательство — в частности «направленные на контроль рисков в области подготовки пилотов, в том числе в особых случаях полета».

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 сгорел в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате не выжил 41 человек.

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