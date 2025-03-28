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10:53, 28 марта 2025Путешествия

Россияне описали землетрясение в Бангкоке фразой «было дико страшно»

Власти Бангкока предупредили местных и туристов о риске повторного землетрясения
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Находящиеся в Бангкоке российские туристы описали землетрясение в городе фразой «было дико страшно». Об этом они рассказали Telegram-каналу Shot.

«Мы были на 32 этаже, — сообщили соотечественники. — Нас затрясло так сильно, заорала сигнализация. Мы не знали, что делать».

По словам россиян, сами тайцы в ужасе от происходящего и говорят, что раньше у них такого не было. Власти тайской столицы уже предупредили местных жителей и туристов о риске повторного землетрясения. Все службы приведены в режим готовности.

Ранее россиян начали экстренно эвакуировать из отелей из-за мощного землетрясения в Бангкоке. Сильные толчки ощущались примерно пять минут, «здания ходили ходуном».

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