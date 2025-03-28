Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 28 марта 2025Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 % россиян положительно оценили работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Роботу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно полученным данным, отрицательно деятельность главы государства оценили 7 процентов жителей страны, еще 11 процентов не определились. Кроме того, 81 процент россиян заявил о доверии Путину. Не доверяют президенту 11 процентов респондентов, еще 8 процентов — затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 21 по 23 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что высокие рейтинги Путина говорят о его поддержке населением. Представитель Кремля предположил, что такая оценка работы президента связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют население страны.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян начали экстренно эвакуировать из отелей Бангкока из-за мощного землетрясения

    Участнику шоу «Голос» предъявили обвинение и по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

    Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

    Дзюба восхитился Карпиным

    Россиян предупредили о новой волне популярной схемы мошенников в Telegram

    Российского пенсионера поймали с 15 плитками гашиша и свертками с кокаином и марихуаной

    Россиянин решил расправиться с экс-тещей и попытался выманить ее из дома отключением света

    Бывший глава российского региона публично попросил прощения

    Россияне описали землетрясение в Бангкоке фразой «было дико страшно»

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше