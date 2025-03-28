Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 % россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Роботу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно полученным данным, отрицательно деятельность главы государства оценили 7 процентов жителей страны, еще 11 процентов не определились. Кроме того, 81 процент россиян заявил о доверии Путину. Не доверяют президенту 11 процентов респондентов, еще 8 процентов — затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 21 по 23 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что высокие рейтинги Путина говорят о его поддержке населением. Представитель Кремля предположил, что такая оценка работы президента связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют население страны.