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13:45, 28 марта 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Красное Первое, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». В зоне их ответственности, отметили в министерстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 1640 военнослужащих.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что село Двуречное в Харьковской области, перешедшее под контроль российских войск, практически полностью разрушено. По словам местного жителя, в населенном пункте почти не осталось целых домов.

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