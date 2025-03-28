Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Красное Первое, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». В зоне их ответственности, отметили в министерстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 1640 военнослужащих.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что село Двуречное в Харьковской области, перешедшее под контроль российских войск, практически полностью разрушено. По словам местного жителя, в населенном пункте почти не осталось целых домов.