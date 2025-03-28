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14:33, 28 марта 2025Экономика

Шансы Германии вернуть свое золото из США оценили

Политолог Рар: Возник риск, что США не вернут Германии ее золото
Кирилл Луцюк

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Германия доверила США 37 процентов своего золотого запаса, но по мере ухудшения отношений между двумя странами растет риск того, что ФРГ не сможет вернуть свои резервы. Об этом предупредил политолог Александр Рар. Его процитировала деловая газета «Взгляд».

Он напомнил, что власти Германии порицают Белый дом за налаживание контактов с Москвой, а сами не исключают даже разрыва отношений с Вашингтоном. И хотя германский регулятор продолжает рассматривать США как надежного держателя, к дальнейшему сотрудничеству двух стран возникают вопросы. Тем более что США отказывают ФРГ в проверке ее золотого запаса.

Кроме того, такие люди, как президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, публично выражали сомнения в том, что американское золото все еще хранится в Форт-Ноксе. По мнению Рара, это создает впечатление, что Соединенные Штаты не располагают даже собственными золотыми запасами.

Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер призвал Германию потребовать возвращения из США ее золотого запаса.

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