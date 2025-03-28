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14:12, 28 марта 2025Бывший СССР

Соглашение по недрам помешает вступлению Украины в ЕС

«Европейская Правда»: Соглашение по недрам противоречит вступлению Украины в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Новый текст соглашения по полезным ископаемым противоречит возможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Европейская правда».

«Он пересекает почти все красные линии, согласованные перед тем, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству в ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский не может напрямую отказаться от подписания соглашения. В таком случае это может рассматриваться лидером США Дональдом Трампом как очередная «публичная пощечина».

Единственный выход для Киева, согласно изданию, не подписывать соглашение по полезным ископаемым, но продолжать переговоры с Вашингтоном.

Ранее Зеленский обвинил США в непостоянстве позиции в отношении сделки по недрам. Президент Украины заявил, что не намерен посещать Соединенные Штаты до разрешения всех деталей соглашения.

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