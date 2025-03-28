Список значимых на рынке платежных услуг банков сократили

ЦБ РФ признал Озон Банк значимым на рынке платежных услуг

ЦБ РФ включил Озон Банк в список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора.

При этом за счет исключения из реестра ряда позиций общее число его участников сократилось с 23 до 18, следует из материалов.

В указанный перечень Центробанк вносит кредитные организации, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При признании банка значимым и включении его в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Также ЦБ ведет перечень системно значимых банков, в который на данный момент входят 13 организаций.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о возможности дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, отмечала, что такие участники рынка работают по-разному — те, у кого есть свои банки, работают по общим правилам банковской деятельности, и там «выстроены уже регулирование и надзор».

