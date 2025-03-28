Стало известно о возможном выходе на свободу пожизненно осужденного «Доктора Смерть»

SHOT: Отбывший 25 лет в колонии «Доктор Смерть» хочет выйти на свободу по УДО

Пожизненно осужденный Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», собирается выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, врач скорой помощи, который в период с 1999 по 2000 года сделал смертельные инъекции 11 пожилым женщинам, пробыл в колонии «Белый лебедь» в Соликамске 25 лет. Сейчас он рассматривает возможность подачи прошения на УДО, а в случае положительного результата — намерен вернуться в родной город Санкт-Петербург.

Как уточнил Telegram-каналу криминалист, ходатайство Петрова об УДО может быть одобрено администрацией колонии, если за осужденным в последнее время не числится грубых нарушений. Окончательное решение будет принимать суд.

До своего задержания «Доктор смерть» работал фельдшером скорой помощи. С 1997 по 2000 годы он проникал в дома пенсионеров и, вводя снотворное, грабил их.

Первая расправа произошла в 1999 году, когда дочь одной из жертв застала Петрова на месте преступления. Тогда фельдшер ударил свидетельницу отверткой, а пенсионера, находившегося без сознания, удушил. После этого случая «Доктор смерть» начал использовать инъекции наркотика, а затем поджигал дома жертв, чтобы скрыть следы.

Его задержали 17 января 2000 года в квартире на Васильевском острове в Петербурге.