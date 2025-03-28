Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 28 марта 2025Экономика

В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

ЦРПТ: За 2023-2024 годы в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

За 2023-2024 годы в сети магазинов «Светофор» выявили рекордные 34 миллиона нарушений. Об этом заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), его цитирует «Коммерсантъ».

Большая часть нарушений связана с кассовыми операциями (23,2 миллиона случаев) и подделкой кодов маркировки (4,3 миллиона). Кроме того, аналитики сообщили о 2,2 миллиона случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно, молока или пива.

В самой сети, где нашли рекордное количество нарушений, утверждают, что не берут в реализацию товары, у которых осталось менее двух третей срока годности. Однако с начала 2025 года Россельхознадзор уже выдал предостережения 64 магазинам сети.

Нарушение маркировки и продажу просрочки наказывается штрафами до 1,5 миллиона рублей, за продажу некачественных товаров — штрафом до 40 тысяч рублей, продукции с истекшим сроком годности — до 600 тысяч рублей. Для крупного ритейлера такие санкции незначительны, отмечает «Ъ».

Как сообщалось ранее, больше половины (65 процентов) продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями. По итогам масштабного рейда по сетям обнаружили проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 килограммов небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Названо чудо Папы Римского

    Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

    Российские войска уничтожили позиции ВСУ в трубе пересохшего канала

    В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

    Раскрыт тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

    Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

    Врач пришла на телешоу и ощупала гениталии гостя программы

    В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

    Иностранные спецслужбы уличили в попытках использования белорусов для терактов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше