В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

ЦРПТ: За 2023-2024 годы в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений

За 2023-2024 годы в сети магазинов «Светофор» выявили рекордные 34 миллиона нарушений. Об этом заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), его цитирует «Коммерсантъ».

Большая часть нарушений связана с кассовыми операциями (23,2 миллиона случаев) и подделкой кодов маркировки (4,3 миллиона). Кроме того, аналитики сообщили о 2,2 миллиона случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно, молока или пива.

В самой сети, где нашли рекордное количество нарушений, утверждают, что не берут в реализацию товары, у которых осталось менее двух третей срока годности. Однако с начала 2025 года Россельхознадзор уже выдал предостережения 64 магазинам сети.

Нарушение маркировки и продажу просрочки наказывается штрафами до 1,5 миллиона рублей, за продажу некачественных товаров — штрафом до 40 тысяч рублей, продукции с истекшим сроком годности — до 600 тысяч рублей. Для крупного ритейлера такие санкции незначительны, отмечает «Ъ».

Как сообщалось ранее, больше половины (65 процентов) продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями. По итогам масштабного рейда по сетям обнаружили проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 килограммов небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.