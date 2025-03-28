В США раскрыли план Трампа по поставкам оружия Украине

Миршаймер: Трамп хочет надавить на Украину вопросом поставок оружия

Президент США Дональд Трамп не собирается выделять Украине оружие и другую военную помощь, рассчитывая использовать этот вопрос в качестве рычага давления на Киев. Планы главы Белого дома в эфире YouTube-канала Judging Freedom раскрыл профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Трамп в обмен на военную помощь может потребовать от Украины, например, прекращения боевых действий и провокаций против РФ.

«Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев. Думаю, Трамп скажет украинцам, что он не может вернуться в конгресс — не хватит голосов, поэтому им лучше прекратить [вести боевые действия], пока у них не закончилось оружие», — сказал эксперт.

Ранее Миршаймер заявил, что идея о достижении крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений о прекращении огня в вакууме. По мнению эксперта, идея о возвращении Украине территорий является бессмысленной, поскольку Россия «продвигается, как каток».