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07:15, 28 марта 2025Мир

В США раскрыли план Трампа по поставкам оружия Украине

Миршаймер: Трамп хочет надавить на Украину вопросом поставок оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не собирается выделять Украине оружие и другую военную помощь, рассчитывая использовать этот вопрос в качестве рычага давления на Киев. Планы главы Белого дома в эфире YouTube-канала Judging Freedom раскрыл профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Трамп в обмен на военную помощь может потребовать от Украины, например, прекращения боевых действий и провокаций против РФ.

«Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев. Думаю, Трамп скажет украинцам, что он не может вернуться в конгресс — не хватит голосов, поэтому им лучше прекратить [вести боевые действия], пока у них не закончилось оружие», — сказал эксперт.

Ранее Миршаймер заявил, что идея о достижении крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений о прекращении огня в вакууме. По мнению эксперта, идея о возвращении Украине территорий является бессмысленной, поскольку Россия «продвигается, как каток».

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