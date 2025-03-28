Владелец одной из крупнейших нарколабораторий Италии оказался фанатом «Во все тяжкие»

Reuters: В Италии ликвидировали нарколабораторию фаната сериала «Во все тяжкие»

Итальянская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий страны по производству метамфетамина, владельцем которой оказался студент и фанат сериала «Во все тяжкие». Об этом сообщает Reuters.

«22-летний житель города Новара на севере страны был обвинен в незаконном производстве наркотиков, говорится в заявлении полиции. В Италии за это преступление предусмотрено наказание от 6 до 20 лет лишения свободы», — передает агентство.

Правоохранители конфисковали лабораторное оборудование, а также следы производства не только метамфетамина, но и других психоактивных веществ: диметилтриптамина (ДМТ), МДМА и ЛСД.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 60-летнего пенсионера, занимавшегося распространением наркотиков. У пожилого мужчины нашли 860 тысяч рублей, 15 плиток гашиша весом 1,6 килограмма, 43 пакетика с марихуаной общим весом 600 граммов, 48 свертков с кокаином, 300 таблеток МДМА.