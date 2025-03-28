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17:14, 28 марта 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по Лисичанску

Пасечник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Среди белого дня был нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске. В результате обстрела, по предварительным данным, ранены четверо жителей города», — говорится в публикации главы региона.

Из-за удара обрушились несколько этажей жилых домов и разрушились кровли. Кроме того, в ходе атаки были повреждены соседние здания — отделения почты и МФЦ.

Раненых оперативно доставили в больницы и оказали медицинскую помощь. Аварийные службы города устраняют последствия удара.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины 27 марта нанесли артиллерийский удар по энергообъекту в Белгородской области. Обстрелу подвергся объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

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