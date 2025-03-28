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20:55, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности говорить с народом

Зеленский: я готов коммуницировать с обществом по сделке о полезных ископаемых
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов контактировать с обществом относительно сделки о полезных ископаемых. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Если будут какие-то те или иные рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что ему кажется, что украинцы хорошо его знают, и им не нужно сомневаться.

Ранее Зеленский заявил, что США больше не будут оказывать помощь Украине бесплатно. Он добавил, что может быть рассмотрен вопрос об оплате новых возможных пакетов военной помощи от США.

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