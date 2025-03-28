Землетрясение в Мьянме оказалось сильнее спитакского

Ученый Шебалин: Землетрясение в Мьянме такое же сильное, как в Турции в 2023-м

Землетрясение в Юго-Восточной Азии, произошедшее в пятницу, 28 марта, оказалось мощнее спитакского 1988 года и примерно таким же сильным, как турецкое в 2023-м. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в разговоре с РИА Новости.

«Оно сильное очень, магнитуда 7,7. Оно сильнее, чем землетрясение в Армении в 1988 году, и примерно такое же по силе, как в 2023 году в Турции», — отметил ученый.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на территории Мьянмы. Толчки ощущались в пяти соседних государствах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. На данный момент известно, что стихийное бедствие не пережили 13 человек.

Катастрофическое землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года. Несколько подземных толчков за полминуты практически стерли с лица земли Спитак и превратили в развалины города Ленинакан (нынешний Гюмри), Кировакан (нынешний Ванадзор) и Степанаван. Жертвами трагедии стали 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились дома.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023-го унесли жизни 50,5 тысячи человек. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних странах, включая Сирию. Власти Турции назвали данное стихийное бедствие катастрофой века.