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12:48, 29 марта 2025Мир

Нового премьера Канады уличили в плагиате при написании докторской

National Post: премьер Канады Карни занимался плагиатом при написании докторской
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: freepik / freepik

Новый премьер-министр Канады Марк Карни занимался плагиатом при написании докторской диссертации по экономике, которую защитил в 1995 году. Об этом пишет газета National Post со ссылкой на трех научных экспертов.

По словам специалистов, они обнаружили в работе политика под названием «Динамическое преимущество конкуренции» как минимум 10 случаев заимствования без указания авторства.

«Он просто напрямую повторяет без кавычек. Это то, что мы называем плагиатом», — сказал Джеффри Сигалет, доцент и член консультативного комитета по студенческой дисциплине при президенте Университета Британской Колумбии.

Как отмечают колумнисты National Post, после своего разоблачения канадский премьер «впал в ярость». При этом, как подчеркивают журналисты, политик, вероятно, убежден, что скандал с плагиатом не приведет к серьезным проблемам для его кабинета.

Карни был избран новым главой Либеральной партии и, как следствие, премьер-министром страны 10 марта. Ранее он занимал должность главы Банка Канады.

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