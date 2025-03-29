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23:17, 29 марта 2025Россия

Российские саперы рассказали об уничтожении танков Abrams ВСУ минами за 200 рублей

RT: Саперы ВС РФ уничтожают танки Abrams ВСУ минами за 200 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Staff Sgt. Arturo Guzman / Globallookpress.com

Российские саперы в беседе с военкором RT рассказали об уничтожении танков Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) минами за 200 рублей.

Начальник инженерно-саперной лаборатории с позывным Раф отметил, что самодельные взрывные устройства позволяют уничтожать современную бронетехнику, в том числе иностранного производства.

«Эта мина действительно очень дешевая для производства — буквально 200 рублей. Мы можем за три часа изготовить целую партию таких мин», — добавил военнослужащий. Он подчеркнул, что ВС РФ буквально разменивают на дешевый боеприпас американский танк за несколько миллионов долларов.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что танки M1 Abrams, которые США передали Киеву, находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами.

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