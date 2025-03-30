Губернатор подтвердил стрельбу в Мурманске

Губернатор Чибис подтвердил стрельбу в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил факт стрельбы в Мурманске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что злоумышленник находится на крыше дома по адресу Кольский просперт, 10 и ведет огонь по людям. Политик

призвал жителей соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности — погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео.

Также Чибис попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть видео работы сотрудников правоохранительных органов.

О стрельбе в Мурманске сообщалось ранее 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.