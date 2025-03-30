В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

Румянцев: В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов

Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, заявил и. о. руководителя представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас работы идут в 20 населенных пунктах, разминировано 10.

«Саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Курской области разминировали около 19 тысяч гектаров земли, 370 километров дорог, более 6,7 тысячи зданий и сооружений. Группировку саперов в регионе планируется расширить до тысячи человек.