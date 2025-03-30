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12:27, 30 марта 2025Россия

Российская армия ударила по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

ВС РФ ударили по пункту дислокации СБУ, уничтожены 170 солдат ВСУ и наемников
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. Как сообщает российское Минобороны, в результате успешной атаки уничтожено до 170-ти украинских бойцов и иностранных наемников.

Также оборонное ведомство уточняет, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Российской армии нанесено поражение объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке дронов и местам их хранения.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что в результате российского удара по Днепру были ликвидированы десять офицеров НАТО. Атака была произведена по ресторану Bartolomeo, где происходило празднование с участием сотрудников СБУ, ГУР республики и представителей альянса.

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