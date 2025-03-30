Трамп заявил об отсутствии планов производить увольнения после скандала с чатом в Signal

Трамп о скандале с чатом в Signal: Я не увольняю людей из-за фейковых новостей

Дональд Трамп не собирается производить увольнения членов своей команды после скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах США по Йемену. Об отсутствии таких планов он заявил в интервью телеканалу NBC News, в ходе которого не раз повторил, что считает инцидент фейком.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — сказал президент США. По его словам, в Йемене американцы нанесли «чрезвычайно успешный удар», но обсуждающим ситуацию нет до этого дела. «Все, о чем они хотят говорить, — это чепуха. Это фейковые новости», — посетовал Трамп, заявив, что «понятия не имеет, что такое Signal», все это его не волнует.

Заявление Трампа прозвучало на фоне длящегося с начала недели обсуждения проблем конфиденциальности обсуждения принимаемых его администрацией решений. В понедельник, 24 марта, главред The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что был добавлен в чат-группу для обмена сообщениями с высокопоставленными должностными лицами США, из которой он узнал о содержании их секретных переговоров по поводу атаки на йеменских хуситов.

Как сообщила со ссылкой на свои источники газета Politico, вице-президент Джей Ди Вэнс и ряд высокопоставленных чиновников предлагали Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца, включившего журналиста в переписку. Согласно приведенным в материале данным, лидер США согласился, что Уолтц «облажался», но решил не увольнять его.