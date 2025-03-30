В новое правительство Сирии вошла женщина

В Сирии женщину назначили министром социальных дел и труда

В новом правительстве Сирии одно из министерских кресел получила женщина — Хинд Кабват назначили министром социальных дел и труда, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

Кабват выступила с речью, в которой рассказала, что планирует делать на новой должности. Так, она намерена работать над обеспечением «справедливого распределения ресурсов во всех регионах Сирии» и восстанавливать детские дома и дома престарелых.

«Мы будем работать над поддержкой маргинализированных групп населения: сирот, жертв войны и женщин, потерявших кормильцев», — отметила министр.

Ранее временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия хочет сохранить отношения с Россией. У России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе.