В российском поселке 11-летний мальчик на мопеде въехал в движущийся автомобиль

В Ленинградской области 11-летний мальчик на мопеде въехал в движущуюся машину

В российском поселке Будогощь подросток на мопеде попал в аварию на дороге. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 11-летний мальчик на мопеде отца въехал в движущийся автомобиль Mazda CX-9, которому не уступил путь на нерегулируемом перекрестке. В момент ДТП ребенок был в мотошлеме, но без экипировки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за рулем машины находился 67-летний мужчина. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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