Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 30 марта 2025Россия

В российском поселке 11-летний мальчик на мопеде въехал в движущийся автомобиль

В Ленинградской области 11-летний мальчик на мопеде въехал в движущуюся машину
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В российском поселке Будогощь подросток на мопеде попал в аварию на дороге. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 11-летний мальчик на мопеде отца въехал в движущийся автомобиль Mazda CX-9, которому не уступил путь на нерегулируемом перекрестке. В момент ДТП ребенок был в мотошлеме, но без экипировки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за рулем машины находился 67-летний мужчина. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее в марте При массовом ДТП у аэропорта Внуково в Москве пострадал 13-летний ребенок.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тайном проникновении ВСУ в Курскую область

    Олимпийский чемпион жестко ответил раскритиковавшему празднование рекорда Овечкина Гашеку

    В Британии предрекли немедленное начало войны с Россией из-за одного решения

    В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

    Выдры проделали дыру в вольере и сбежали из зоопарка во время метели

    Фура полностью выгорела на российской трассе

    Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

    В российском поселке 11-летний мальчик на мопеде въехал в движущийся автомобиль

    Телезвезда рассказал о работе уборщиком за собаками

    В российском регионе началось прощание с легендарным медиком подразделения «Эспаньола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше