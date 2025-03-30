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06:42, 30 марта 2025Мир

В США заявили о необходимости модернизировать арсенал ядерного оружия

Минэнерго США заявило о необходимости модернизировать арсенал ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Library of Congress / Reuters

США считают необходимым проведение модернизации арсенала ядерного оружия. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Он отметил, что обновление необходимо для поддержания лидерства США в области технологий и надежности вооружений. Райт добавил, что Соединенным Штатам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие.

По словам министра энергетики, позиция США остается сильной, однако станет еще более устойчивой при сосредоточении администрации президента страны Дональда Трампа на данном вопросе. В то же время Райт подчеркнул, что главное в ядерном оружии является его неприменение.

Ранее сообщалось, что термоядерная бомба B61-12, которая остается основным оружием стратегических ядерных сил США, может выполнять тактические и стратегические задачи благодаря регулируемой мощности. Мощность ядерного боеприпаса может быть увеличена до четырех различных значений.

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