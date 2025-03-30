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12:40, 30 марта 2025Экономика

«Виагра» захотела вернуться в Россию

Владеющая брендом «Виагра» компания подала заявку на регистрацию в Роспатент
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Keith Bedford / Reuters

Владеющая брендом «Виагра» американская биофармацевтическая компания «Виатрис» захотела вернуться в Россию. Об этом сообщает издание «Русбейс».

Отмечается, что фирма подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки, под которой продавались указанные таблетки для лечения эректильной дисфункции.

«Эмблема с надписью "Виагра" на русском языке регистрируется по пятому классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — для медицинских препаратов», — говорится в материале.

В феврале 2023 года компания «Виатрис» приостановила поставки препарата «Виагра» в форме таблеток.

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