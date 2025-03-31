31-летний сын Романа Абрамовича развелся с женой

Наследник миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией. Об этом сообщают «Страсти».
Согласно данным картотеки Мировых судей Москвы, в декабре 2024 года 31-летний предприниматель и его жена Мария Абрамович подали заявление на развод. Пара никак не комментировала свою семейную жизнь, однако в карточке дела указано, что происходит расторжение брака супругов, имеющих детей.
Материалы по теме:
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022
Официально сын Абрамовича развелся 21 марта 2025 года. С кем остался общий ребенок пары — неизвестно.
В феврале Романа Абрамовича заподозрили в уклонении от санкций.