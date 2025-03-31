Ефремов захотел сходить в храм после выхода из колонии

kp.ru: Актер Ефремов планирует пойти на службу в храм после выхода из колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов планирует посетить храм и больницу после выхода из колонии. Об этом kp.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Он займется лечением. У него серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. «Ленты.ру»). Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход», — заявил Падалко.

По словам близких к актеру источников, сразу после прибытия домой Ефремов хочет пойти в храм на службу.

Ранее бывший главный администратор «Современника» Галина Лиштванова заявила, что в театре ликуют из-за условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.