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09:51, 31 марта 2025Культура

Ефремов захотел сходить в храм после выхода из колонии

kp.ru: Актер Ефремов планирует пойти на службу в храм после выхода из колонии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Ефремов (в центре)

Михаил Ефремов (в центре). Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заслуженный артист России Михаил Ефремов планирует посетить храм и больницу после выхода из колонии. Об этом kp.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Он займется лечением. У него серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. «Ленты.ру»). Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход», — заявил Падалко.

По словам близких к актеру источников, сразу после прибытия домой Ефремов хочет пойти в храм на службу.

Ранее бывший главный администратор «Современника» Галина Лиштванова заявила, что в театре ликуют из-за условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.

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