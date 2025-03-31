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19:19, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Из Вована и Лексуса изгнали злых духов

Пранкеры Вован и Лексус прошли обряд изгнания злых духов в Якутии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) приехали в Якутию, где над ними провели ритуал изгнания злых духов. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

Пранкеры рассказали, что посетили национальный парк «Ленские столбы» в Якутии, который входит в число объектов наследия ЮНЕСКО. Перед тем как пранкеры поднялись туда, местные шаманы провели обряд очищения от злых духов.

В роликах, прикрепленных к публикации, можно увидеть, как женщина в национальной одежде исполнила ритуальную песню перед горящим костром. После этого шаманка, используя атрибут, представляющий собой недлинную палку с серыми волосами, прочитала над Лексусом защитное заклинание. «Плохие духи пусть тебя не видят, а все хорошее пусть тебе будет», — перевел слова женщины, совершившей ритуал, экскурсовод пранкеров.

Ранее Вован и Лексус назвали самого глупого героя их пранков. Таковым они сочли премьер-министра Македонии Зорана Заева.

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