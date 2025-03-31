Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:31, 31 марта 2025Культура

Канье Уэст шокировал фанатов заявлением о своих детях

Рэпер Канье Уэст признался, что жалеет о совместных детях с Ким Кардашьян
Андрей Шеньшаков

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Рэпер Канье Уэст заявил, что жалеет о рождении четверых детей от бывшей супруги Ким Кардашьян. Об этом он рассказал в интервью подкастеру DJ Akademiks в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам артиста, он смирился с тем, что Кардашьян беременна, поняв, что это замысел божий.

«Я не хотел детей от этой женщины, я осознал это уже после первых двух месяцев отношений, но, так или иначе, Божий план был иным. Она просто белая женщина, которая родила от меня темнокожих детей-инфлюэнсеров», — признался он.

Кроме того, музыкант сообщил, что почти не участвует в совместной опеке и воспитании их общих с Ким детей.

Ранее стало известно, что Канье Уэст назвал семью Кардашьян секс-работниками.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился провести самый масштабный за 14 лет призыв в армию. Сколько человек получат повестки и где будут служить?

    Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

    Аферисты выманили у пожилой москвички десятки миллионов рублей

    Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор

    Сийярто раскритиковал попытки Брюсселя присоединить Украину к ЕС

    Армия России взяла под контроль поселок в ДНР

    Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

    Российская пенсионерка отдала миллионы мошенникам и отказалась этому верить

    Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

    Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше