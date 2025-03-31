Канье Уэст шокировал фанатов заявлением о своих детях

Рэпер Канье Уэст признался, что жалеет о совместных детях с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст заявил, что жалеет о рождении четверых детей от бывшей супруги Ким Кардашьян. Об этом он рассказал в интервью подкастеру DJ Akademiks в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам артиста, он смирился с тем, что Кардашьян беременна, поняв, что это замысел божий.

«Я не хотел детей от этой женщины, я осознал это уже после первых двух месяцев отношений, но, так или иначе, Божий план был иным. Она просто белая женщина, которая родила от меня темнокожих детей-инфлюэнсеров», — признался он.

Кроме того, музыкант сообщил, что почти не участвует в совместной опеке и воспитании их общих с Ким детей.

Ранее стало известно, что Канье Уэст назвал семью Кардашьян секс-работниками.