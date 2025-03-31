Ким Кардашьян снялась в оголяющем грудь бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бизнесвумен поделилась снимками, на которых запечатлела себя на камеру телефона в зеркало. Так, она предстала перед фанатами в юбке и бикини серого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие состоит из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

«Весенние каникулы», — подписала основательница бренда Skims пост, который набрал 738 тысяч лайков.

Ранее Ким Кардашьян объяснила необходимость носить нижнее белье в сумке. В новом эпизоде телешоу The Kardashians знаменитость рассказала, что всегда берет с собой в отпуск откровенный комплект. Она призналась, что такой выбор обусловлен тем, что ей важно чувствовать себя женственной и живой.