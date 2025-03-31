МИД прокомментировал решение Молдавии о признании дипломатов персонами нон грата

Захарова: Решение Молдавии по дипломатам является частью антироссийской политики

Решение властей Молдавии о признании дипломатов персонами нон грата является частью антироссийской политики руководства страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Решение (...) является частью антироссийского курса официального Кишинёва, который задался постыдной целью полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала признание персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Молдавии и указала на работу учреждения в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломат пообещала ответные действия со стороны Москвы.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров призвал власти республики к одному действию. Он указал на подписанные обеими странами документы.