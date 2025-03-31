Раскрыто число страдающих онлайн-шопоголизмом россиян

Центр Позиция: Треть онлайн-покупателей находят у себя признаки шопоголизма

Треть онлайн-покупателей находят у себя признаки шопоголизма, выяснили аналитики Исследовательского центра Позиция, опросив 3,2 тысячи респондентов. Результаты анализа оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, больше трети опрошенных совершают свыше половины покупок онлайн. Каждый пятый покупает через интернет половину необходимых товаров, а 15 процентов респондентов — четверть. Еще 13 процентов опрошенных покупают все необходимое только онлайн.

Чаще всего онлайн-покупатели тратят на незапланированные покупки от 20 до 50 тысяч рублей в месяц — об этом рассказали 40 процентов респондентов. Еще у трети опрошенных на спонтанный шопинг на маркетплейсах уходит 10-20 тысяч рублей ежемесячно Исследовательский центр Позиция

Также аналитики выяснили, что 38,8 процента опрошенных отметили, что совершают покупки на маркетплейсах несколько раз в месяц. Четверть респондентов заказывают онлайн каждую неделю, а 16,7 процента — пару раз в неделю. 6,4 процента россиян признались, что покупают товары в сети каждый день.

По результатам опроса 34,4 процента активных онлайн-покупателей в той или иной степени отмечают у себя признаки ониомании — шопоголизма. В топ регионов вошли: Санкт-Петербург и область, Нижний Новгород и область, Самара и область, Новосибирск и область, Екатеринбург и область, Москва и область, Уфа и Башкортостан, а также Казань и Татарстан.

31 процент опрошенных онлайн-покупателей считает, что часть потребителей настолько увлекается шопоголизмом на маркетплейсах, что им нужна помощь специалистов. Еще 36,4 процента отметили, что онлайн-покупки — хороший способ справиться со стрессом после работы Исследовательский центр Позиция

Кроме того, аналитики отметили, что семь процентов опрошенных хотя бы раз в жизни становились участниками ссор на почве необдуманных покупок.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма. По словам специалиста, чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворенность своей жизнью.