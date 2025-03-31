Пережившая осаду в Курской области курица перестала есть

Пережившая осаду в Малой Локне Курской области курица перестала есть

Опубликованы кадры дружбы кота и курицы из освобожденной Малой Локни в Курской области. Видео заместил Telegram-канал Mash.

Двое животных выживали более полугода. После военные их разделили — курица начала испытывать стресс и перестала есть.

Затем их снова свели — сейчас животные дружат, делят кров и хлеб в приюте.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Локня Курской области Вооруженные силы Украины расправились с пытавшимися сбежать женщиной и ребенком. Предположительно это случилось августовских боев, когда много людей бежало в попытке спрятаться от взрывов и оккупации Суджи и прилегающих населенных пунктов.