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00:15, 1 апреля 2025Из жизни

Пережившая осаду в Курской области курица перестала есть

Пережившая осаду в Малой Локне Курской области курица перестала есть
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликованы кадры дружбы кота и курицы из освобожденной Малой Локни в Курской области. Видео заместил Telegram-канал Mash.

Двое животных выживали более полугода. После военные их разделили — курица начала испытывать стресс и перестала есть.

Затем их снова свели — сейчас животные дружат, делят кров и хлеб в приюте.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Локня Курской области Вооруженные силы Украины расправились с пытавшимися сбежать женщиной и ребенком. Предположительно это случилось августовских боев, когда много людей бежало в попытке спрятаться от взрывов и оккупации Суджи и прилегающих населенных пунктов.

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