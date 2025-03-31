Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

Врач Дельманова: Для здоровья спины при работе на даче нужно отдыхать

Чтобы сберечь спину во время работы на дачном участке, необходимо делать перерывы на отдых раз в полчаса. Способ сохранить здоровье дачникам раскрыла врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперты, лучше всего отдохнуть, лежа на твердой поверхности, чтобы расслабить мышцы и предотвратить спазм. Кроме того, во время работы врач посоветовала вставать на четвереньки вместо низких наклонов — в таком положении позвоночник сохраняет естественные изгибы, благодаря чему нагрузка распределяется равномерно.

Дельманова не рекомендовала резко поднимать тяжелые предметы и носить грузы в одной руке. Также не следует долго оставаться в одном положении — лучше чаще менять позу и чередовать сидячую работу с подвижной.

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