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12:49, 31 марта 2025Моя страна

Волонтер в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе

Чистомэн в зеленой маске очистил от мусора пляж Астрахани
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россиянин в зеленой маске, называющий себя Чистомэном, собрал мусор на городском пляже Астрахани. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Убирал мусор с городского пляжа. Но не получилось все собрать. Собрал только несколько демонстрационных мешков», — написал он. Волонтер добавил, что мусор копился на пляже с 2008 года, поэтому не удалось убрать все.

Ранее сообщалось, что в Туапсе прошел чемпионат по спортивному сбору мусора. В экологической акции по уборке памятника природы — Скалы Киселева приняли участие около 150 волонтеров. Команды участников на время собирали бытовые отходы в лесопарке. Каждая команда приносила собранные мешки на судейскую площадку, где судьи определяли победителей.

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