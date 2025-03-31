Волонтер в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе

Чистомэн в зеленой маске очистил от мусора пляж Астрахани

Россиянин в зеленой маске, называющий себя Чистомэном, собрал мусор на городском пляже Астрахани. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Убирал мусор с городского пляжа. Но не получилось все собрать. Собрал только несколько демонстрационных мешков», — написал он. Волонтер добавил, что мусор копился на пляже с 2008 года, поэтому не удалось убрать все.

Ранее сообщалось, что в Туапсе прошел чемпионат по спортивному сбору мусора. В экологической акции по уборке памятника природы — Скалы Киселева приняли участие около 150 волонтеров. Команды участников на время собирали бытовые отходы в лесопарке. Каждая команда приносила собранные мешки на судейскую площадку, где судьи определяли победителей.