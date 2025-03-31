Сообщение о слежении за жарящими шашлык дачниками с помощью дронов не подтвердилось

Дачников штрафуют только за нарушение правил пожарной безопасности

Распространившееся в сети сообщение о том, что дачников будут штрафовать за жарку шашлыков, используя для слежения дроны, оказалось недостоверными. Штрафы предусмотрены лишь за нарушение правил пожарной безопасности.

Опубликованная информация — лишь громкий заголовок для привлечения внимания. Россиян будут наказывать штрафами вовсе не за готовку популярного блюда — штраф полагается за нарушение пожарной безопасности, поскольку для шашлыков или барбекю на участке разводят открытый огонь. «В летнее время у нас очень часто объявляют период, когда запрещено разведение открытого огня в целом. Это запрещено в период засухи, когда стоит жара и давно не было дождя. В регионе может быть объявлен противопожарный порядок с запретом разведения открытого огня и, соответственно, использования мангалов, сжигания мусора и прочего», — объяснила юрист Мария Свиридова.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин также указал, что нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков на даче чревато штрафами. «Если дачник нарушает правила пожарной безопасности при установке мангала и жарке шашлыков, что создает угрозу возгорания, он может быть оштрафован в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ», — пояснил парламентарий. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляют до 30 тысяч рублей в лесах и до 15 тысяч рублей в других местах. На даче разводить огонь разрешается в мангалах или жаровнях. Их следует ставить минимум в 5 метрах от дома или хозпостроек.

В Подмосковье, как и по всей России, МЧС активно использует беспилотные летательные аппараты для мониторинга территорий и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, что закреплено в нормативных документах. В то же время, отметил Чаплин, «нет информации о том, что дроны применяются конкретно для контроля за соблюдением правил жарки шашлыков на дачных участках». Вопрос о законности использования дронов для контроля частной территории стоит рассмотреть с точки зрения соответствия законодательству о защите неприкосновенности частной жизни, пояснил депутат в ответ на вопрос, не считается ли это вторжением в частную жизнь.

Сообщение о том, что россиян будут штрафовать за шашлык на даче, а отлавливать нарушителей будут при помощи дронов, распространилось преимущественно в Telegram-каналах и не получило широкого освещения в СМИ.

Информация о том, что россиян, готовящих шашлык на даче, будут ловить с дронов и штрафовать, является недостоверной. Штрафы предусмотрены только за нарушение правил пожарной безопасности, к тому же нет сведений о том, что дроны используют именно для контроля соблюдения правил жарки шашлыков на даче.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».