Советник Трампа обсудил в Signal перспективы мира между Россией и Украиной

WSJ: Советник Белого дома Уолтц обсудил в Signal мир между Россией и Украиной

Советник Белого дома Майк Уолтц обсудил в Signal перспективы перемирия между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Два американских чиновника также заявили, что Уолтц создал [чаты] и провел несколько других деликатных разговоров, касающихся национальной безопасности», — передает издание.

Ранее замглавы собрания Демократической партии в Сенате США и замруководителя комитета по разведке Сената Марк Уорнер заявил, что Россия и Китай якобы предпринимают попытки взломать мессенджер Signal, в котором переписывались высокопоставленные чиновники американской администрации.