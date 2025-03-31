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16:11, 31 марта 2025Мир

Советник Трампа обсудил в Signal перспективы мира между Россией и Украиной

WSJ: Советник Белого дома Уолтц обсудил в Signal мир между Россией и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Майкл Уолтц

Майкл Уолтц. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Советник Белого дома Майк Уолтц обсудил в Signal перспективы перемирия между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Два американских чиновника также заявили, что Уолтц создал [чаты] и провел несколько других деликатных разговоров, касающихся национальной безопасности», — передает издание.

Ранее замглавы собрания Демократической партии в Сенате США и замруководителя комитета по разведке Сената Марк Уорнер заявил, что Россия и Китай якобы предпринимают попытки взломать мессенджер Signal, в котором переписывались высокопоставленные чиновники американской администрации.

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