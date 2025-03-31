Турист ударил жену скальпелем в шею на глазах шестимесячного сына во время круиза в Европе

The Sun: Турист ударил жену скальпелем в шею во время круиза на яхте на Тенерифе

Турист напал на жену во время частного круиза в Европе и пошел под суд. Драка на борту яхты попала на видео, которое публикует The Sun.

22-летний британец Томас Гилпин арендовал судно за 600 фунтов (66 тысяч рублей) на испанском острове Тенерифе, чтобы прокатиться вместе с 22-летней женой Элеонорой Гилберт и их шестимесячным сыном.

Они должны были проплыть вокруг острова, поесть закуски, приготовленные командой, поплавать в море и встретить закат в порту. Однако через пять минут после отплытия Гилпин обнял супругу за плечи и внезапно ударил ее скальпелем в шею на глазах у ребенка.

Затем мужчина ранил лезвием капитана и попытался атаковать его помощника. На записи видно, что член экипажа несколько раз ударил нападавшего, пытаясь его усмирить. Затем яхта немедленно вернулась в порт, где Гилпина арестовали.

Уточняется, что женщине наложили 33 шва, а мужчине предъявили обвинения в покушении на жизнь. Разбирательство продолжается.

По данным издания, отношения пары длились два года и были непростыми. Гилберт рассказывала, что муж иногда кричал на нее. Пострадавшая также боялась, что британец запретит ей видеться с друзьями. На Тенерифе супруги были в ежегодной поездке вместе с родственниками женщины.

Друг семьи выразил уверенность, что Гилпин специально организовал катание втроем и взял с собой скальпель. «Он намеренно забрал у нас Элеонору с намерением лишить ее жизни. Мы считаем, нам повезло, что она все еще здесь», — отметил он.