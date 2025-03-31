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08:12, 31 марта 2025Мир

В США объяснили злость Трампа на Путина

WSJ: Агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, вероятно, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Таким образом президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления американского лидера о злости на президента России Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам эксперта, личная досада Трампа на Кремль растет, на что указывает один из недавних его постов в Truth Social, в котором упоминалась «российская агрессия» наряду с китайским экспансионизмом как оправдание стратегических интересов Вашингтона в Гренландии.

«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина об украинском лидере Владимире Зеленском. Уточняется, что президент России усомнился в легитимности властей Украины, поскольку в стране не проходили выборы.

Вот это да!
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