Венгрия решила защитить трех российских бизнесменов от санкций

Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с Усманова, Мазепина и Фридмана

Венгрия добивается снятия санкций Европейского союза (ЕС) с девяти человек, включая трех российских бизнесменов — Михаила Фридмана, Алишера Усманова и Дмитрия Мазепина. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы инициировали исключение из списка девяти человек. Человек, которого вы упомянули [Фридман], был среди них, господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них», — сказал он.

Министр отметил, что эти лица, по мнению Будапешта, не должны находиться под санкциями «с юридической точки зрения». При этом Сийярто напомнил, что Венгрия уже добилась решения о снятии санкций с трех человек, включая министра спорта России Михаила Дегтярева.

Ранее ЕС захотел лишить Венгрию права голоса. К Будапешту хотят применить статью 7 Договора ЕС, что станет крайней мерой по лишению государства-члена голоса, несмотря на «политические проблемы и последствия такого шага».