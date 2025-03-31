Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 31 марта 2025Россия

ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

ВСУ четыре раза пытались прорваться в районе белгородской Демидовки и Поповки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза пытались прорваться через границу Белгородской области в районе двух населенных пунктов — Поповка и Демидовка. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«За сутки противник трижды пытался прорваться в Поповку. По живой силе врага нанесено комплексное огневое поражение. Несколько ВСУшников смогли укрыться в заброшенном доме, где были уничтожены нашими операторами БпЛА», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что один раз противник пытался прорваться в районе Демидовки. Украинские штурмовики были уничтожены — в том числе удалось ликвидировать тех военнослужащих, которые укрывались в подвалах на окраине населенного пункта.

В Демидовке, по информации канала, несколько групп бойцов ВСУ попытались выйти из подвалов, однако российские военные вскрыли перемещение противника. Кроме того, две группы бойцов ВСУ заметили и уничтожили в приграничных лесополосах силами беспилотников и артиллерии.

Ранее российские военные подвели итоги попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область. Согласно их заявлению, отдельные разрозненные отряды ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области при попытке прорыва, но о захвате Краснояружского района речи не идет.

    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Троих российских бизнесменов осудят из-за поставок на оборонный завод

    Раскрыта тактика ВСУ при отступлении из Курской области

    Украина выпустила по России почти семь десятков беспилотников

    В США оценили вероятность новой холодной войны

    Популярная телезвезда в откровенном бикини попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше