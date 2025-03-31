ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

ВСУ четыре раза пытались прорваться в районе белгородской Демидовки и Поповки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза пытались прорваться через границу Белгородской области в районе двух населенных пунктов — Поповка и Демидовка. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«За сутки противник трижды пытался прорваться в Поповку. По живой силе врага нанесено комплексное огневое поражение. Несколько ВСУшников смогли укрыться в заброшенном доме, где были уничтожены нашими операторами БпЛА», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что один раз противник пытался прорваться в районе Демидовки. Украинские штурмовики были уничтожены — в том числе удалось ликвидировать тех военнослужащих, которые укрывались в подвалах на окраине населенного пункта.

В Демидовке, по информации канала, несколько групп бойцов ВСУ попытались выйти из подвалов, однако российские военные вскрыли перемещение противника. Кроме того, две группы бойцов ВСУ заметили и уничтожили в приграничных лесополосах силами беспилотников и артиллерии.

Ранее российские военные подвели итоги попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область. Согласно их заявлению, отдельные разрозненные отряды ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области при попытке прорыва, но о захвате Краснояружского района речи не идет.