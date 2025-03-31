Звезда «Кухни» назвал себя адептом антидепрессантов

Актер Сергей Епишев заявил о борьбе с тревожностью с помощью антидепрессантов

Актер Сергей Епишев, известный по роли в сериале «Кухня», признался, что справляется с тревожностью с помощью антидепрессантов. Его слова передает Пятый канал.

Епишев поделился с журналистами своей философией: он считает, что творческая энергия у артиста всегда должна оставаться на высоте.

«Я являюсь адептом антидепрессантов. Считаю, что нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства работоспособность не снижали», — заявил он.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Сволочи» попал в реанимацию из-за потери работы.