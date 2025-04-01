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10:35, 1 апреля 2025Экономика

Индия начала готовиться к запрету на поставки российской нефти

Bloomberg: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за последних угроз Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции на поставки российской нефти, если Москва не докажет свою договороспособность по украинскому кризису, заставили индийские компании заняться поисками альтернативных поставщиков. Об этом со ссылкой на трейдеров, получивших уведомления о тендерах, пишет Bloomberg.

В том числе активность демонстрируют государственные Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Они пытаются договориться о закупках сырья, добытого на Ближнем Востоке, в Северном и Средиземном морях.

Как отмечает издание, до заявлений Трампа частные и государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии были уверены, что поставкам российской нефти больше ничего не угрожает. Ведь санкции в отношении теневого флота, которое утвердила в январе администрация предыдущего президента США Джо Байдена, научились обходить.

Российская нефть интересна Индии из-за существенных скидок, которые Москва предоставляет покупателям, готовым работать в условиях санкций. Такие поставки позволили национальным компаниям увеличить прибыль и сократить зависимость от нефти с Ближнего Востока и Африки.

Однако если Трамп реализует свои планы, то риски, возникающие из-за закупок нефти в России, могут перевесить выгоду от сотрудничества. Глава Белого дома перешел к санкционным угрозам после того, как президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление на Украине под эгидой ООН. Трамп начал подозревать, что Москва пытается затянуть мирные переговоры, что привело его в бешенство.

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