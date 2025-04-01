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15:12, 1 апреля 2025Культура

Меньшова высказалась о прощении уехавших россиян

Актриса Меньшова: Уехавшие из-за СВО россияне не будут жить с теми, кто остался
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова заявила, что уехавшие после начала специальной военной операции (СВО) россияне вряд ли будут жить с теми, кто остался в стране. Ее слова приводит KP.RU.

На вопрос корреспондента о том, стоит ли прощать уехавших сограждан, Меньшова ответила, что ей не близко слово «прощать». Актриса подчеркнула, что ожидала массовую эмиграцию соотечественников и не считает, что они когда-то вернутся в Россию. «Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — заявила она.

Меньшова также рассказала о потере нескольких друзей из-за политических разногласий. По словам актрисы, речь идет о части людей, с которыми она больше не хотела активно общаться.

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